Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete İYİ Partili vekil de gitti! Fişi görünce asgari ücrete zam istedi - Haberler Ekonomi
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Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete İYİ Partili vekil de gitti! Fişi görünce asgari ücrete zam istedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yapıp "Fiyatları uygun" dediği Tarım Kredi Kooperatifi'nin İstanbul Üsküdar'daki Kısıklı şubesine bu kez İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır gitti. Dikbayır, 777 TL tutan alışverişinin ardından ilk olarak "Bize fiyatlar makul demişti ama gördük ki fiyatların makullüğü ürünlere göre değil Sayın Cumhurbaşkanının aldığı maaşa göreymiş. Ocak ayı gelmeden vatandaşımıza, emeklimize, asgari ücretlimize bir acil ara zam bekliyoruz" dedi.

Gıdadaki fahiş fiyatların gündem olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatifi'nin İstanbul Üsküdar'daki Kısıklı şubesinden alışveriş yaptı. Buradaki fiyatların uygun olduğunu belirten Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi şubelerinin artırılacağının da haberini vermişti.

Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete İYİ Partili vekil de gitti! Fişi görünce asgari ücrete zam istedi

VEKİLİN ALIŞVERİŞİ 777 TL TUTTU

Bu gelişme sonrası İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi'nin İstanbul Üsküdar'daki Kısıklı şubesine gitti. 15 günlük alışveriş yaparak sadece temel gıdalar ve az sayıda temizlik malzemesi alan Dikbayır'ın faturası 777,16 lira tuttu.

"ASGARİ ÜCRETLİMİZE ACİL ARA ZAM BEKLİYORUZ"

Alışverişini değerlendiren Dikbayır'ın ilk sözleri şunlar oldu: "Bize fiyatlar makul demişti ama gördük ki fiyatların makullüğü ürünlere göre değil Sayın Cumhurbaşkanının aldığı maaşa göreymiş. Bir ailenin sadece temel gıda ürünlerini ve çok basit temizlik maddelerini aldık. 15 günlük bir alışveriş yaptık. 2 çeşit meyve alabildik. Sadece portakal ve armut aldık. Buna rağmen alışverişimiz 777 lira 16 kuruş tuttu. Bu şu demek oluyor; bir aylık alışveriş yapsaydık yaklaşık bin 600 lira tutacaktı. Ülkemizde asgari ücret ve emekli maaşlarını düşünürsek, vatandaşın durumu ortadadır.

Biz tekrar ocak ayı gelmeden vatandaşımıza, emeklimize, asgari ücretlimize bir acil ara zam bekliyoruz. Vatandaş sadece elektrik faturasını, su faturasını ödese, şunları alsa yine maaşı yetmiyor."

İşte Dikbayır'ın alışveriş fişi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete İYİ Partili vekil de gitti

Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete İYİ Partili vekil de gitti! Fişi görünce asgari ücrete zam istedi
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Haber: Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete İYİ Partili vekil de gitti! Fişi görünce asgari ücrete zam istedi - Haberler Ekonomi
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