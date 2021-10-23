Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. Erdoğan'ın gündeminde ekonomi ve fahiş fiyatlar vardı.

"FİYAT ARTIŞLARINI VATANDAŞA EN AZ SEVİYEDE YANSITTIK"

Fiyat artışlarını dünya ekonomisindeki bozulmaya bağlayan Erdoğan, "Dünya ekonomisindeki bozulma pek çok alanda aşırı fiyat yükselişlerine yol açtı. Ekonomisi dünya ile bütünleşmiş bir ülke olarak bu fiyat artışlarından biz de etkilendik. Özellikle enerjide önemli bir bölümünü devlet olarak kendimiz üstlenerek fiyat artışlarını vatandaşlarımıza en az seviyede yansıttık. Bunun bile insanımıza yaşattığı sıkıntıların farkındayız. İstihdamı güçlendirecek, üretimi artıracak bir ekonomi planı ile bu küresel krizi ülkemiz için tarihi bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir. Ama elde edeceğimiz kazançlar ise nesiller boyu devam edecektir." dedi.

"YATIRIMCILARA KAPIMIZ AÇIK"

Yatırımcılara Türkiye'nin kapısının açık olduğunu belirten Erdoğan, "Sermayenin milliyeti, inancı olmaz. Büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da, yüreğimiz de sonuna kadar açıktır. Bu anlayış ile salgın döneminde yeniden yapılanan lojistik sisteminde kendimizi en üste çıkarmak istiyoruz. Cari açığın azalması ve ülkenin kazancının artması milletimizin zenginleşmesi demektir. Bu milletimizin kurtuluş reçetesidir. Kurulan her fabrika ile, ortaya çıkan istihdam ile ülkemiz hedeflerine adım adım yaklaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

"ATTIĞIMIZ HER ADIMDA 19 YILDIR SIKINTILARLA KARŞILAŞTIK"

İç siyasette ve ekonomide sorunlarımız olduğunu kabul eden Erdoğan, "Türkiye'yi tarihimizin en büyük demokratik reformları ve kalkınma reformları ile sözü en çok dinlenen ülkeler arasına dahil ettik. Bunun için çok büyük bedeller ödedik. Yeri geldi vesayetin dayatmaları ile karşı karşı kaldık, yeri geldi teröristlerin saldırıları ile karşılaştık, yeri geldi darbecilerin silahları ile burun buruna geldik. Yeri geldi içerde ve dışarıdaki iftira, yalan ve çarpıtma rüzgarına karşılaştık. Hepsinin de üstesinden geldik. Ülkemizi kendi çizdikleri siyasi ve ekonomik çizgisinin dışına çıkartmak istemeyenlere rağmen 2023 hedeflerimizin eşiğindeyiz. Sıkıntılarımız elbette var, iç siyasette sorunlar var, ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var. Biz attığımız her adımda 19 yıldır sıkıntılarla karşılaştık. Biz bunları aşarak ülkemizi büyüttük. Ülkemizi zenginleştirdik, zorluklar karşısında pes eden bir yapıda olsaydık bu işlere hiç giremezdik." açıklamasını yaptı.

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