Çeşme Belediyesinden 10 milyonluk arsa satışı

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Mülkiyeti Çeşme Belediyesi'ne ait olan İsmet İnönü Mahallesi'ndeki taşınmaz için arsa satış ihalesi yayımlandı. Arsanın muhammen satış bedeli ise 10 milyon lira olarak ilanda yer aldı.

2 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan ihale ilanında, Çeşme ilçesi İnönü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satılacağı duyuruldu.

Çeşme Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda, ihale komisyonunca 16 Kasım 2021 tarihinde saat 14.00 itibari ile yapılacak olan ihaleyi kazanan kişi ya da kurumdan taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecek.

6392 parsel içerisinde yer alan arsanın büyüklüğü 3 bin 551 metrekare olarak açıklanırken, fiili durumu ise boş olarak yer aldı. Arsanın muhammen satış bedeli ise 10 milyon lira olarak ilanda yer alırken, ihaleye katılmak isteyen kişilerin ödeyecekleri geçici teminat bedeli ise 300 bin TL olarak belirtildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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