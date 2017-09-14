Ekonomi Büyüdü, İş Dünyası Güven Çağrısı Yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ülke ekonomisinin yüzde 5,1 büyüdüğü açıklandı, İzmirli iş adamları bu büyümenin Türk ekonomisine olan güveni artırdığını kaydetti.



TÜİK'in açıkladığı 2017 yılı ikinci çeyrek dönemsel gayri safi yurt içi hasıla rakamlarına göre ülke ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü. Yapılan açıklamada 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü yüzde 4,7, sanayi sektörü yüzde 6,3, inşaat sektörü yüzde 6,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,7 seviyesine yükseldi. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz farklı sektörlerde hizmet veren İzmirli iş adamları, bu büyümenin Türk ekonomisine olan güveni artırdığını ifade etti.



"Sektör olumlu etkilenecek"



Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı Necip Nasir, konuyla ilgili "Ekonominin büyümesiyle birlikte piyasada olumlu bir hava oluştu. İnşaat sektöründe planlı alanlar imar yönetmeliğiyle ilgili belirsizlikler ortadan kalktı. Kentsel dönüşüm yasası ile ilgili de yeni düzenlemeler yapılıyor. Bu yasa ile birlikte, yeni arsalar ve yaşam alanlarının oluşturulması konusunda sektörde ciddi bir ihtiyaç bulunuyor. Bildiğiniz üzere 15 Temmuz'dan sonra ekonomide durağanlık yaşanmıştı. Alınan önlemlerle birlikte bu yılın ikinci çeyreğinde sektörün olumlu gelişeceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"Yurt dışından yatırımcıların ilgisi artacak"



Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, "Sanayi üretimindeki artış ve elde edilen büyüme rakamları Türkiye ekonomisine güvenin artmasını sağlıyor. Güvenin artması ise özellikle enerji sektöründe yurt dışından ülkemize yatırımda bulunmak isteyen yatırımcıların çoğalmasına neden oluyor. Bu da yerli firmaların yabancı ortak bulmalarının önünü açıyor. Hem yatırımcı sayısı hem de yatırım miktarı için olumlu gelişmeler sağlıyor. Pamuk piyasasında ise büyüme ülke rakamlarından daha bağımsız bir şekilde ilerlemekte. Pamukta en önemli büyüme faktörü gerçekleştirilen ihracat rakamları. İhracat rakamlarındaki en önemi faktör ise Avrupa Birliği ülkeleri ile olan ilişkilerimiz. Son dönemde yaşanan bir takım olumsuz gelişmelerin pamuk sektörünü etkilememesi güzel bir gelişme. Bu bağlamda büyümenin süreceğini öngörebiliriz" dedi.



"Lojistiğin önemi artarak devam edecek"



Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın da, "Daha önce de belirttiğim gibi 2017 ve 2018 yılları lojistiğin altın yılları olacak. Ekonomik büyümede lojistik her zaman için en büyük payı alan sektördür. Ekonomi yüzde 5 büyüdüğünde lojistiğin büyümesi yaklaşık yüzde 10'lara tekabül eder. Diğer yandan Çin'in de kara taşımacılığına dahil olmasıyla birlikte ülkemiz yeniden çok önemli bir merkez haline geldi. İpek Yolu ve Kral Yolu gibi tarihi ticaret yolları yeniden canlandı ve işlevsellik kazandı. Bu gelişmeler Türkiye'nin lojistik anlamda önemini çok daha artıracaktır. Hükümetimizin de bu alanda attığı çok güzel adımlar var. Kısaca özetlemek gerekirse ülkemizde lojistiğin önemi ve rolü büyümeye devam edecek, bu da ülke ekonomimize büyük katkılar sağlayacak" diye konuştu. - İZMİR