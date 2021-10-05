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BUSKİ laboratuvarlarına akreditasyon

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BUSKİ laboratuvarlarına akreditasyon

05 EKİM 2021BASIN BÜLTENİBUSKİ laboratuvarlarına akreditasyonBURSA - BUSKİ içme suyu ve atık su laboratuvarları, 2014 yılında başladığı akreditasyon yolculuğunu devam ettiriyor.

05 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

BUSKİ laboratuvarlarına akreditasyon

BURSA - BUSKİ içme suyu ve atık su laboratuvarları, 2014 yılında başladığı akreditasyon yolculuğunu devam ettiriyor. TÜRKAK'ın yaptığı denetimlerden başarıyla geçen BUSKİ laboratuvarlarının akreditasyon süresi 2023 tarihine kadar yenilendi.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ilk olarak 18 Eylül 2014 tarihinde yapılan denetimlerin ardından akredite edilen BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Atık Su Laboratuvarları'nın akreditasyon süresi, yapılan denetimin ardından "TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı" kapsamında, 13 Ocak 2023 tarihine kadar yenilendi.

Akreditasyon belgesinin BUSKİ'nin başarılı çalışmalarının bir tescili olduğuna dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ bünyesinde faaliyet gösteren içme suyu ve atık su laboratuvarlarının, modern sistem ve son teknolojik imkanlarla donatıldığını vurguladı.

BUSKİ laboratuvarlarının uluslararası geçerliliği olan birçok belgeyi elinde bulundurduğuna işaret eden Başkan Aktaş, "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ile adından söz ettirirken, atık suların bertarafı konusunda da çok önemli projelere imza attı. BUSKİ'nin içme suyu ve atık su laboratuvarları, uluslararası geçerliliği olan birçok belgeyi elinde bulunduruyor. BUSKİ laboratuvarlarında yapılan analiz veya test sonucu, dünyanın her yerinde kabul görmektedir. BUSKİ içme suyu ve atık su laboratuvarlarında içme suyu, atık su, yerüstü suları ve arıtma çamuru analizleri gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BUSKİ laboratuvarlarına akreditasyon

BUSKİ laboratuvarlarına akreditasyon

BUSKİ laboratuvarlarına akreditasyon

BUSKİ laboratuvarlarına akreditasyon

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