Burhaniye'de yağmur zeytinciyi sevindirdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burhaniye'de yağmur zeytinciyi sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Burhaniye'de yağmur zeytinciyi sevindirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki günden beri aralıklarla düşen yağmur zeytin üreticilerini sevindirdi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki günden beri aralıklarla düşen yağmur zeytin üreticilerini sevindirdi. Kurak bir yaz geçirdiklerini anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, yağmurun zeytinde kaliteyi artıracağını söyledi.

Burhaniye'de yaklaşık 4 aydan bu yana yaşanan kuraklık son günlerde düşen yağmurlarla sona erdi. Kuraklık üzerine çok sayıda vatandaşa yağmur duasına çıkarken, iki günden bu yana düşen yağmurlar zeytinde umutları artırdı. Yağmurlarla birlikte zeytinlerin irileşmeye başlayacağını anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, "Yöremizde kurak bir yaz yaşandı. Zeytinci yağmur bekliyordu. Allah, yağmur verdi. Bu günden itibaren yeşil zeytin hasadı başlayacak. Yörede elekler kurularak yeşil alımına başlanacak. Bu da zeytincinin cebinin para görmesi demektir. İnşallah, zeytinyağı da iyi para ederse zeytincinin yüzü güler. Yağmur bizi sevindirdi" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de yağmur zeytinciyi sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Şahap Kavcıoğlu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Zeynep Bastık Bülent Ersoy Deniz Akkaya
Spor Emre Belözoğlu Burak Yılmaz Sergio Perez Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Burhaniye'de yağmur zeytinciyi sevindirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:51:22. #1.13#