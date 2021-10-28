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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.9990,43BIST ANKARA2.190-0,32BIST ANTALYA2.492-0,67BIST BALIKESİR1.877-0,36BIST BURSA4.113-0,34BIST DENIZLI1.8530,48BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA12.9990,43
BIST ANKARA2.190-0,32
BIST ANTALYA2.492-0,67
BIST BALIKESİR1.877-0,36
BIST BURSA4.113-0,34
BIST DENIZLI1.8530,48
BIST ISTANBUL1.6410,14
BIST IZMIR3.4750,59
BIST KAYSERI11.200-0,62
BIST KOCAELI4.5410,08
BIST KONYA2.206-0,48
BIST TEKIRDAĞ9.572-0,16
BIST AYDIN1.115-1,93
BIST MANISA1.3670,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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