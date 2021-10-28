Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.9990,43BIST ANKARA2.190-0,32BIST ANTALYA2.492-0,67BIST BALIKESİR1.877-0,36BIST BURSA4.113-0,34BIST DENIZLI1.8530,48BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.999
|0,43
|BIST ANKARA
|2.190
|-0,32
|BIST ANTALYA
|2.492
|-0,67
|BIST BALIKESİR
|1.877
|-0,36
|BIST BURSA
|4.113
|-0,34
|BIST DENIZLI
|1.853
|0,48
|BIST ISTANBUL
|1.641
|0,14
|BIST IZMIR
|3.475
|0,59
|BIST KAYSERI
|11.200
|-0,62
|BIST KOCAELI
|4.541
|0,08
|BIST KONYA
|2.206
|-0,48
|BIST TEKIRDAĞ
|9.572
|-0,16
|BIST AYDIN
|1.115
|-1,93
|BIST MANISA
|1.367
|0,48
AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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