Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti BBVA1.896.702.592Şişe Cam403.148.558Türk Hava Yolları385.341.005Akbank374.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|1.896.702.592
|Şişe Cam
|403.148.558
|Türk Hava Yolları
|385.341.005
|Akbank
|374.149.700
|Ereğli Demir Çelik
|373.854.048
|Yapı ve Kredi Bank.
|351.299.980
|İş Bankası (C)
|343.002.822
|Bim Mağazalar
|300.687.514
|Koza Altın
|300.027.151
|Sasa Polyester
|286.688.664
|Ford Otosan
|243.174.446
|Gübre Fabrik.
|212.128.281
|Kardemir (D)
|203.232.284
|Tüpraş
|195.826.091
|ASELSAN
|177.628.899
|Gözde Girişim
|163.448.969
|Zorlu Enerji
|120.121.573
|Koç Holding
|106.133.000
|Petkim
|98.168.941
|Koza Madencilik
|94.041.608
AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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