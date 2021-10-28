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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti BBVA1.896.702.592Şişe Cam403.148.558Türk Hava Yolları385.341.005Akbank374.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti BBVA1.896.702.592
Şişe Cam403.148.558
Türk Hava Yolları385.341.005
Akbank374.149.700
Ereğli Demir Çelik373.854.048
Yapı ve Kredi Bank.351.299.980
İş Bankası (C)343.002.822
Bim Mağazalar300.687.514
Koza Altın300.027.151
Sasa Polyester286.688.664
Ford Otosan243.174.446
Gübre Fabrik.212.128.281
Kardemir (D)203.232.284
Tüpraş195.826.091
ASELSAN177.628.899
Gözde Girişim163.448.969
Zorlu Enerji120.121.573
Koç Holding106.133.000
Petkim98.168.941
Koza Madencilik94.041.608
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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