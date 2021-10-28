Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 803 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 803 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.915.000.000
|1,32
|Ford Otosan
|65.128.896.000
|7,23
|Enka İnşaat
|61.600.000.000
|1,05
|Koç Holding
|59.796.476.019
|1,17
|Garanti BBVA
|41.370.000.000
|0,58
|İskenderun Demir Çelik
|39.440.000.000
|1,37
|Bim Mağazalar
|37.737.480.000
|6,79
|ASELSAN
|37.460.400.000
|1,82
|Tüpraş
|35.008.604.160
|2,85
|Sasa Polyester
|34.764.800.000
|9,84
|Turkcell
|33.638.000.000
|1,66
|Akbank
|30.472.000.000
|0,43
|Tofaş Oto. Fab.
|29.400.000.000
|5,88
|Şişe Cam
|26.527.433.726
|0,98
|Türk Telekom
|26.355.000.000
|2,11
|İş Bankası (C)
|25.334.831.100
|0,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.060.450.005
|0,44
|Gübre Fabrik.
|22.962.500.000
|13,33
|Arçelik
|22.758.525.944
|1,54
|Sabancı Holding
|22.689.291.713
|0,55
AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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