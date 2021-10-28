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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 803 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 803 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik68.915.000.0001,32
Ford Otosan65.128.896.0007,23
Enka İnşaat61.600.000.0001,05
Koç Holding59.796.476.0191,17
Garanti BBVA41.370.000.0000,58
İskenderun Demir Çelik39.440.000.0001,37
Bim Mağazalar37.737.480.0006,79
ASELSAN37.460.400.0001,82
Tüpraş35.008.604.1602,85
Sasa Polyester34.764.800.0009,84
Turkcell33.638.000.0001,66
Akbank30.472.000.0000,43
Tofaş Oto. Fab.29.400.000.0005,88
Şişe Cam26.527.433.7260,98
Türk Telekom26.355.000.0002,11
İş Bankası (C)25.334.831.1000,36
Yapı ve Kredi Bank.23.060.450.0050,44
Gübre Fabrik.22.962.500.00013,33
Arçelik22.758.525.9441,54
Sabancı Holding22.689.291.7130,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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