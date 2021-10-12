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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 696 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 696 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik61.810.000.0001,35
Enka İnşaat57.568.000.0000,98
Ford Otosan56.917.602.0008,16
Koç Holding56.094.064.8661,10
Garanti Bankası39.984.000.0000,59
Bim Mağazalar38.192.880.0006,87
Aselsan36.366.000.0001,81
İskenderun Demir Çelik35.322.000.0001,41
Turkcell33.352.000.0001,65
Tüpraş31.853.322.2402,59
Sasa Polyester31.763.200.0008,99
Akbank27.716.000.0000,41
Tofaş Oto. Fab.26.500.000.0006,20
Türk Telekom25.655.000.0002,06
Şişe Cam24.842.665.9960,97
İş Bankası (C)23.714.841.9000,34
Arçelik21.798.991.8931,43
Coca Cola İçecek21.023.745.1322,35
Sabancı Holding20.730.503.9390,50
Yapı ve Kredi Bank.20.526.334.6200,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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