BİM, topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı - Haberler Ekonomi
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BİM, topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi
BİM, topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı

Türkiye'de perakende marketçiliğin en popüler olanlarından BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketi satın aldı. 51.3 milyon lira bedelle şirketi satın alan BİM, meyve ve sebze tedariği sorununu ortadan kaldıracağını açıkladı.

Ülkemizde binlerce mağazasıyla hizmet veren zincir marketlerden BİM, yeni yatırımı ile gündemde. Marka, jeotermal seralarda topraksız tarım yapmak için Afyon merkezli olan Bircan Fide'yi bünyesine kattı.

DİĞER TARIM ÜRÜNLERİNİ DE YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORLAR

BİM'in 51.3 milyon lira bedelle satın aldığı Bircan Fide, Afyon'da 700 dönüm arazi üzerinde 100 bin metrekare kapalı sera alanında jeotermal seralarda topraksız tarım usulüyle domates üretiyordu. BİM, bu yeni adımı ile artık sadece domates değil diğer tarım ürünlerini de yetiştirmeyi hedefliyor.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimizin taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına, Afyon'da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Bircan Fide") paylarının tamamı 51,3 milyon TL bedelle Şirket'imiz tarafından satın alınmıştır.

100 BİN METREKARELİK KAPALI SERA ALANI BULUNUYOR

Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi üzerinde 100.000 metrekare kapalı sera alanı bulunmaktadır. Söz konusu payların kapanış işlemleri 14/10/2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Pay devir sürecinin nihai olarak tamamlanmasından önce İşlem'in belirsizlik taşımasından ötürü pay devir işlemlerinin gerçekleşmeden önce kamuya açıklanmasının İşlem'in tamamlanmasını sekteye uğratması muhtemeldir.

Dolayısıyla sürece dair bilginin II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 15/09/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş olup, kapanış işlemlerinin tamamlanmasına mütakip İşlem kamuya açıklanmıştır."

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: BİM, topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı - Haberler Ekonomi
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