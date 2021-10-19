Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası öğrencilere mont yardımında bulundu

BİLECİK (AA) - Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasının, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere mont yardımında bulunarak eğitime destek verdiği bildirildi.

Odadan yapılan açıklamada, Oda Başkanı Şükrü Keskin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Düzgün, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Şişman ve Genel Sekreter Doğan Gürkan Akyol'un, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'u makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, il merkezi ve ilçelerdeki okullarda ailesi ihtiyaç sahibi öğrencilere iletilmek üzere 715 montun Akyol'a teslim edildiği duyuruldu.