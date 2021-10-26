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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,53 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,53 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,5390063163
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3072666
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,0735350
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,3968653
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6086833
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2642402
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,2612120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0537370
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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