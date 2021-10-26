BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır." - Haberler Ekonomi
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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır."

AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben:

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben : "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır."

AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri
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