BDDK Başkanı Akben: "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir."
AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
BDDK Başkanı Akben: "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir.
BDDK Başkanı Akben: "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir."
AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri
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