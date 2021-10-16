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Bandırma Ticaret Odası Başkanı Sezgin, projelerle daima büyüdüklerini belirtti

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Ekonomi
Bandırma Ticaret Odası Başkanı Sezgin, projelerle daima büyüdüklerini belirtti

Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, borsa olarak devamlı proje üreterek gelişim sağladıklarını belirtti.

Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, borsa olarak devamlı proje üreterek gelişim sağladıklarını belirtti.

Sezgin, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Bandırma Ticaret Borsası'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Borsa olarak tarımsal üretime büyük önem verdiklerini dile getiren Sezgin, "Gıda üretiminin yanı sıra tüm dünyada gıda güvenliği de önemlidir. Dünya'daki tarım ürünleri ticareti, gıda ürünleri ticareti hangi noktadaysa Bandırma Ticaret Borsası da aynı seviyede olmak için devamlı projeler üretiyoruz." diye konuştu.

Bölgenin toprak verimliliğinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Sezgin, şöyle konuştu:

"Değişik bir iklime sahibiz. Deniz ve göle yakın olmamıza paralel şekilde topraklarımızın da nemli olması ürün rekoltemizi ve kaliteyi artırıyor. Aşılı ceviz fidanı yetiştiriciliğinde çok önemli bir yere sahibiz. Bu yıl buğday ve ayçiçeği üreticisi genelde fiyat ve verimden memnun ancak gelecek için maliyetlerin artacağı endişesi içinde. Topraklarımızda meyvecilik yapılabileceğini de düşünüyorum."

Sezgin, borsa olarak Toprak Mahsulleri Ofisi ile birlikte piyasanın regüle olması noktasında önemli görevler üslendiklerini sözlerine ekledi.

AA / Ahmet Pesen - Ekonomi Haberleri
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