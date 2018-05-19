Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin düşmanlarının bir araya geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Topunuz gelin' dedi, topu geldi, bu millet dimdik ayakta, her alanda. Millet olarak ayakta, bölge coğrafyasının her noktasında, terör yuvalarının tepesinde bayrağını dikerek ayakta ve ekonomik olarak da dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olarak da ayakta." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesinin Akkonak Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, bu programların birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye düşmanlarının bir araya geldiğine işaret eden Zeybekci, "72 millet, 7 düvel bir araya geliyor. Bütün işleri, kayıtları Türkiye'nin zayıflaması, bütün gayeleri Türkiye'yi zarara uğratmak. Allah'ın izniyle bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Topunuz gelin' dedi, topu geldi, bu millet dimdik ayakta, her alanda. Millet olarak ayakta, bölge coğrafyasının her noktasında, terör yuvalarının tepesinde bayrağını dikerek ayakta ve ekonomik olarak da dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olarak da ayakta." diye konuştu.

Ülke olarak yapılan hizmetlerle büyük değişim yaşandığını ifade eden Zeybekci, kente yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Allah'ın verdiği aklın kullanılması gerektiğini ifade eden Zeybekci, "Memleketimizin, ülkemizin menfaati ne diyorsa onu yapmaya devam edin. O ciğer pareleriniz, gözbebeğiniz çocuklarınızın menfaati, geleceği size ne diyorsa onu yapmaya devam edin. Bayrağın geleceği, milletin geleceği, devletin geleceği ve vatanın geleceği doğru olarak size ne diyorsa onu yapmaya devam edin." diye konuştu.

İftar programına Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyeleri katıldı.