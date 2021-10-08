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Son dakika haberi... "2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 38,5'e yükselmesini hedefliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi...

Son dakika haber... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma planına göre, 2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 38,5'e yükselmesini hedefliyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma planına göre, 2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 38,5'e yükselmesini hedefliyoruz. Şu anda bu oran yüzde 34 civarında yer alıyor. Temmuz 2021 TÜİK verilerine göre, istihdam edilen kadın sayımız 9 milyonu aşmış durumda" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Halkbank tarafından kadın girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi'ne" katıldı. Bakan Yanık, kadınların iş gücü piyasasında var olması ve kendi ayaklarının üzerinde durmasının Türkiye'de artık kolay ulaşılabilir hedefler arasında yer aldığının altını çizerek, "Kadınlar artık kendi işlerini kurmaya ve istihdam sağlamaya yönelmiştir. Bu süreç kadınlarımızın karar mekanizmalarını artırmış ve onların istihdama yön veren aktörler olmasına neden olmuştur" dedi.

"ÜRETEN KADINLARIN DESTEKLENMESİNİ MİLLİ KALKINMA ANLAYIŞININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bakan Yanık, kadınlara verilen kredi desteklerinin geri dönüş oranının yüzde 95'in üzerinde yer aldığını ifade ederek, "Biz bu potansiyele yakından şahit oluyoruz. Üreten kadınların desteklenmesini milli kalkınma anlayışının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bir başka çalışmamız da kooperatifler. Kooperatifler bizim için tarihten gelen 'Birlikten kuvvet doğar' cümlesinin tam karşılığıdır. Kooperatif çalışmalarına katılmak, üyeleri için sermayelerinde artış, yeni pazarlara açılmak gibi yeni imkanlar ifade ediyor. 2018 yılında bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında bir protokol imzaladık. Geçtiğimiz günlerde de bu protokolü tekrar yeniledik. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi iş birliği protokolüyle kooperatifçiliğin yerelde uygulanabilirliğini sağlamak ve uygulayıcılara rehberlik etmek amacıyla il müdürlüklerimizde çalışmalara dahil ettik" açıklamalarında bulundu.

"2023 YILINDA KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANININ YÜZDE 38,5'E YÜKSELMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Yanık, "Ülkemiz kadınların çalışma hayatına katılımını en üst düzeyden desteklemektedir. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma planına göre, 2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 38,5'e yükselmesini hedefliyoruz. Şu anda bu oran yüzde 34 civarında yer alıyor. Temmuz 2021 TÜİK verilerine göre, istihdam edilen kadın sayımız 9 milyonu aşmış durumda. İstihdama yönelik çalışmaların ötesinde kadın girişimciliğini teşvik ettiğimizi tekrarlamaya gerek yok. Bu alanda işveren rolünü üstlenen kadınlar hem üretime hem de ekonomik istikrara katkı sağlıyor. Kadın girişimciliği dünya genelinde gelişen rekabet ortamında oluşturacağı yeni fırsatlardan dolayı, ekonomiye ivme kazandıracak bir etkendir. Bu sürede ülkelerin küresel düzeyde rekabet etmelerini kolaylaştıran, kadın girişimciliğinin önünün açılmasında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu önümüzde çıkmış oluyor" dedi.

İŞKUR'un aktif iş gücü piyasası programlarından bahseden Bakan Yanık, "2002 yılından 2021 Ağustos ayına kadar 2 milyon 323 bin 775 kadınımız bu programlardan yararlandılar. İŞKUR kendi işini kurmak isteyen kadınlara özel hizmetler de sunuyor. Düzenlediğini girişimcilik programlarıyla 2007 yılından 2019 yılı sonuna kadar, 215 bin 658 kadınımıza eğitim vermiş durumda. KOSGEB tarafından uygulanan ileri girişimci ve geleneksel girişimci destek programlarında ise kadın girişimcilere performans desteği olarak 5 bin lira ek ödeme yapılıyor" ifadelerini kullandı.

(Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

Son dakika haberi... 2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 38,5'e yükselmesini hedefliyoruz

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