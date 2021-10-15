Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yeni bir gelişmeyi aktardı.

"BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR"

e-Devlet'e bir yeni hizmetin daha eklendiğini duyuran Yanık, ''Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-Devlet'ten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak'' ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ ARTIK FARKLI KURUMLARDAN BELGE TOPLAMAYACAK

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: " Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet üzerinden, doğrudan başvuru yapabilecek."

Haberler.com - Ekonomi Haberleri