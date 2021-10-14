Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa'ya ihraç ettiği doğalgaz hacmini 16 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa'ya ihraç ettiği doğalgaz hacmini 16 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa'ya ihraç ettiği doğalgaz hacmini 16 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Avrupa ve Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz hacminin 16 milyar metreküpe çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Avrupa ve Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz hacminin 16 milyar metreküpe çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Avrupa ve Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz hacminin artırılması hakkında açıklamalarda bulundu. Şahbazov, Azerbaycan'ın Avrupa ve Türkiye'ye ihraç ettiği doğalgaz hacmini 2022 yılında Güney Gaz Koridoru vasıtasıyla 16 milyar metreküpe kadar çıkarmayı planladığını açıklayarak, "Sonuç olarak, yıllık arzı 16 milyar metreküpe çıkaracağız. Önümüzdeki yıl, Türkiye ve Avrupa'ya gaz ihracatı tam hacmine ulaşacak, 6 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'ye, 10 milyar metreküp ise Avrupa'ya gönderilecek" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın 2023'ten itibaren Türkiye'ye 3.5 milyar metreküp ek gaz tedarik etmeyi kabul ettiğini vurgulayan Şahbazov, "Nisan 2021'de sona eren anlaşmaya göre, Türkiye, Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründeki Şah Deniz gaz sahasından Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı üzerinden yılda 6.6 milyar metreküp doğal gaz tedarik etti" diye konuştu.

Azerbaycan doğalgazı, Güney Kafkasya Boru Hattı ve Trans Anadolu Gaz Boru Hattı (TANAP) aracılığıyla Türkiye'ye taşınıyor. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işıl Sergen Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Tamer Karadağlı
Spor Hamit Altıntop Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa'ya ihraç ettiği doğalgaz hacmini 16 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:51:24. #1.17#