Ayvalık'ta merhum iş adamı Ahmet Sucu anısına zeytin hasadı etkinliği düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bölgenin zeytin ve zeytinyağının tanınmasında büyük emekleri bulunan ve geçen ay vefat eden iş adamı Ahmet Sucu anısına zeytin hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Sucu ailesinin zeytinliğindeki programa, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Bunge Satın Alma Koordinatörü Mehmet Cavlı, Ayvalık Belediye Meclisi Üyeleri Merih Arslan, Ali Jale, Özge Toygar, daire amirleri ve zeytin sektörü temsilcileri katıldı.

Merhum Ahmet Sucu'nun, zeytin toplayıcılarına her sabah işe başlamadan önce kendi elleriyle yaptığı çorba geleneğinin de yaşatıldığı, Sucu anısına bir zeytin fidesinin toprakla buluşturulduğu etkinlikte, kahvaltının ardından katılımcılar sembolik olarak zeytin hasadı yaptı. Katılımcıların sepetlere topladıkları zeytinler daha sonra fabrikaya götürülerek sıkıldı ve zeytinyağına dönüştürüldü.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytin hasadına mesai arkadaşlarıyla katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ayvalıklı çiftçilerimizin bu heyecanına ve mutluluğuna bizler de ortak olduk. Ben bu zeytin sezonunun tüm çiftçilerimiz hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Ergin de yeni zeytin sezonunun tüm çiftçi ve zeytin sektörüne bereketli olmasını temenni etti.

Ergin, "Yakın zamanda kaybettiğimiz Ayvalık'ın tanınmış zeytinyağı sanayicisi Ahmet Sucu'nun bıraktığı emaneti onun ailesi ve çocukları da inşallah daha yükseklere taşıyacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Sucu'nun oğlu Özgün Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Halil Sucu ise firmalarının 30 yıl önce kurulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu etkinlik bize babamızın bir mirasıydı. Bugün de bir milat olsun, zeytin hasat yılına hep birlikte başlamış olalım. Ayvalık halkı, Ayvalık'taki ağabeylerim ve ablalarım bugün bizimle birlikte. Hepinize çok teşekkür ederim. Rahmetli babam her sabah zeytin tayfası işe çıkmadan önce onlara çorba dağıtırdı. Biz de bugün o çorbayı sizlerle paylaşmak istedik."