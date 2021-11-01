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Assan Hanil'de üst düzey atama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Assan Hanil'de üst düzey atama

Otomotiv tedarik sektörü üreticilerinden Assan Hanil'de yeni bir atama gerçekleştirildi.

Otomotiv tedarik sektörü üreticilerinden Assan Hanil'de yeni bir atama gerçekleştirildi. Yücel Çakıroğlu, şirketin Üretim Mühendisliği yapılanmasında direktör olarak görev yapacak.

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren otomotiv tedarik sektörü üreticilerinden Assan Hanil, kadrosunu uzman isimlerle güçlendiriyor. Otomotiv sektöründe, uzun süreler yurt içinde ve yurt dışında üst düzey yöneticilik görevlerini yürüten Yücel Çakıroğlu, şirkette Üretim Mühendisliği Direktörü olarak göreve başladı. - İSTANBUL

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