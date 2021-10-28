Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak?

Afyonkarahisar'da sendikacılara seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki dönem asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, bu görüşmenin bütün sosyal alanları düzenleyeceğini sözlerine ekledi. Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? Toplam 4 toplantıda netlik kazanan asgari ücret zam tutarı, ile AGİ ücreti de belli olacak. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak 2022?

Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı 2022 yeni yıla kısa süre kala milyonlarca çalışanın gündemine gelmeye başladı. Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı, Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası gündeme geldi.Bu yılki görüşmelerin tarihi henüz belli olmazken aralık ayında ilk toplantının yapılması bekleniyor.

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.

Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.

2005: 350 TL

2006: 380 TL

2007: 419 TL

2008: 503 TL

2009: 546 TL

2010: 599 TL

2011: 658 TL

2012: 739 TL

2013: 803 TL

2014: 891 TL

2015: 1000 TL

2016: 1300 TL

2017: 1404 TL

2018: 1603 TL

2019: 2020 TL

2020: 2324 TL

2021: 2825 TL

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title