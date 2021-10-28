Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak?
Afyonkarahisar'da sendikacılara seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki dönem asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, bu görüşmenin bütün sosyal alanları düzenleyeceğini sözlerine ekledi. Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? Toplam 4 toplantıda netlik kazanan asgari ücret zam tutarı, ile AGİ ücreti de belli olacak. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak 2022?
Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı 2022 yeni yıla kısa süre kala milyonlarca çalışanın gündemine gelmeye başladı. Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı, Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası gündeme geldi.Bu yılki görüşmelerin tarihi henüz belli olmazken aralık ayında ilk toplantının yapılması bekleniyor.
2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.
2005: 350 TL
2006: 380 TL
2007: 419 TL
2008: 503 TL
2009: 546 TL
2010: 599 TL
2011: 658 TL
2012: 739 TL
2013: 803 TL
2014: 891 TL
2015: 1000 TL
2016: 1300 TL
2017: 1404 TL
2018: 1603 TL
2019: 2020 TL
2020: 2324 TL
2021: 2825 TL