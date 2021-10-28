Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı 2022 yeni yıla kısa süre kala milyonlarca çalışanın gündemine gelmeye başladı. Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı, Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası gündeme geldi.Bu yılki görüşmelerin tarihi henüz belli olmazken aralık ayında ilk toplantının yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLDU?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.

Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.

AGİ NE KADAR?

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET MİKTARI

2005: 350 TL

2006: 380 TL

2007: 419 TL

2008: 503 TL

2009: 546 TL

2010: 599 TL

2011: 658 TL

2012: 739 TL

2013: 803 TL

2014: 891 TL

2015: 1000 TL

2016: 1300 TL

2017: 1404 TL

2018: 1603 TL

2019: 2020 TL

2020: 2324 TL

2021: 2825 TL

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