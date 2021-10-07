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Araban'da sarımsak ekimi sürüyor

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Araban'da sarımsak ekimi sürüyor Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden olan Gaziantep'in Araban ilçesinde sarımsak tohumu ekimine başladı.

GAZİANTEP (İHA) - Araban'da sarımsak ekimi sürüyor

GAZİANTEP - Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden olan Gaziantep'in Araban ilçesinde sarımsak tohumu ekimine başladı.

Gastronomi kenti Gaziantep'te, aromatik açıdan diğer sarımsaklardan ayrışan Araban sarımsağının 2021-2022 yılı ekimine başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda 25 bin dönüm alanda 2021-2022 sezonu sarımsak ekimine başlandığını belirterek, ilk hasadın ise önümüzdeki yılın Mayıs ayı sonunda yapılması hedeflendiğini kaydetti.

"Dikimin son aşamasındayız"

Dikimin son aşamasında olduklarını söyleyen Sarımsak üreticisi Süleyman Aslan, "şuan bin dönüm arazimde sarımsak ekimi yapıyoruz. Sarımsaklar duble halinde makinaya dökülüyor. Daha sonra taneleme yapılıyor, sonra bir işçilik yapılıyor. Son aşamada dikime geçiliyor. Şuan dikimin son aşamalarındayız. Birkaç günlük işimiz kaldı. Çok memnunuz bir sıkıntımız yoktur" dedi.

"25 bin önüm arazide 30-35 ton verim bekliyoruz"

Bu senede sarımsakta iyi verim beklediklerini söyleyen Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Şuanda sarımsak makinede dişleniyor. Ameleler temizliyor. Dikime hazır getirilerek şurada dikimi yapılıyor. Dikimde son aşamadayız. Araban ovasında 25 bin dönümün üzerinde sarımsak ekimi yapılacak. Şimdi dikimini yapıyoruz ta 5. Ayın sonunda hasadı başlar. Yani 9 ay toprakta kalır. Buda aromasını arttırır. Geçen sene 30 bin dönümün üzerinde dikim vardı 40-45 ton arası sarımsak hasadı gerçekleşti. Bu senede 30-35 bin ton hasat bekliyoruz. Türkiye'de en iyi aroma araban sarımsağında bulunuyor" diye konuştu.

Araban'da sarımsak ekimi sürüyor

Araban'da sarımsak ekimi sürüyor

Araban'da sarımsak ekimi sürüyor

Araban'da sarımsak ekimi sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Ekonomi Haberleri
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