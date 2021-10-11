Apple, Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor

Zorlu Center ve Akasya AVM'deki şubelerinin ardından Apple Store mağazasının üçüncüsü için kolları sıvayan amrka, hazırlıklara başladı.

BAĞDAT CADDESİ'NDE AÇILACAK

Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada Bağdat Caddesi'nde yeni bir mağaza açacağını resmen duyurdu. Açıklamada "İstanbul'un kalbi Bağdat Caddesi'nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Apple söz konusu açıklamasında "Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Apple, yeni mağaza için özel duvar kağıdı:

APPLE BAĞDAT CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Apple Bağdat Caddesi'nin tam olarak hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor. Marka duyurusunda sadece "yakında sizinle" ifadesine yer veriyor.

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