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Apple, Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi
Apple, Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açacak. Markanın web sitesinde yeni şube haberi, "Yakında sizlerleyiz" notuyla yayınlandı.

Zorlu Center ve Akasya AVM'deki şubelerinin ardından Apple Store mağazasının üçüncüsü için kolları sıvayan amrka, hazırlıklara başladı.

Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada Bağdat Caddesi'nde yeni bir mağaza açacağını resmen duyurdu. Açıklamada "İstanbul'un kalbi Bağdat Caddesi'nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Apple söz konusu açıklamasında "Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Apple, yeni mağaza için özel duvar kağıdı:

Apple, Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor

Apple Bağdat Caddesi'nin tam olarak hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor. Marka duyurusunda sadece "yakında sizinle" ifadesine yer veriyor.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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