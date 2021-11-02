Antalya'daki seralarda domates hasadı başladı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesindeki seralarda domates hasadı şiddetli yağmura rağmen başladı. Üretici Mustafa Nardan, 10 dekarlık serasından hasat günü 2 ton domates topladıklarını söyledi.

Antalya'nın örtü altı tarımının 50 bin dekarlık alanına sahip Aksu ilçesinde, 35 bin dekar alanda domates üretimi yapılıyor. Yıllık 400 bin ton domatesin yetiştiği ilçe, Antalya'nın en büyük örtü altı tarım alanına sahip.

10 dekar alanda hasat günü 2 ton domates

Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde domates yetiştiriciliği yapan Mustafa Nardan, Aksu bölgesinde ilk domates hasatlarını yaptıklarını ifade ederek, gelecek yıl şubat ayına kadar hasadın süreceğini söyledi. Üretici Mustafa Nardan, "Yağmur, çamur demeden domates topluyoruz. 4-5 işçiyle serada çalışıyoruz. 10 dekar alanda domates yetiştiriyoruz. Bunlar ilk toplamalar olduğu için bugün akşama kadar 2 ton domates toplayacağız. Önümüzdeki haftalar hasat günleri, 5 ton domates alacağız. Sezonda dekar başı 10 ton domates elde ediyoruz. Şu anki domates fiyatları 3 ila 5 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA