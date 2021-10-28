Ankara su kesintisi! 28 Ekim Perşembe Ankara'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 28 Ekim Perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 28 Ekim Perşembe Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 28.10.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 28.10.2021 15:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ AŞAĞI YAHYALAR MAHALLESİ 986 SOKAK İÇİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: AŞAĞI YAHYALAR MAHALLESİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 28.10.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 28.10.2021 13:00:00

Detay: GAZİ MAHALLESİ ANITTEPE CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAH.GAZİ MAH.MEHMETAKİF MAH. BİR BÖLÜMLERİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 28.10.2021 08:45:00

Tamir Tarihi: 28.10.2021 13:00:00

Detay: Elmadağ İlçesi İsmetpasa mahallesi Pürlüdede sokakta mütait firma kanalizasyon çalışması yapmaktadır bu sebepten dolayı 28.10.2021 tarihinde saat 08.45 ile 13.00 arasında olarak su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: yenice mah ismatpaşa mah yenipınar mah lalabel mah bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 28.10.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 28.10.2021 15:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3585 SOKAK İÇİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 3585 SOKAK VE CİVARI

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