Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 502 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, cumhuriyet altını da 3.348 liradan satılıyor.

Dün, altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 502,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 502 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, cumhuriyet altını da 3.348 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.746 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişelerinin küresel piyasalarda risk algısını artırdığını belirterek, buna paralel dolar kurundaki artışın, yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi. Bugün ABD'de ADP istihdam raporu, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yüzde 1,56 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
8,92'den işlem gören dolar, yeni rekorları zorluyor

8,92'den işlem gören dolar, yeni rekorları zorluyor

 Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı

Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mithat Sancar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Burak Sergen Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Emre Belözoğlu Kim Min-jae Stefan Kuntz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:29:25. #1.17#