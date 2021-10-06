Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 502,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 502 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, cumhuriyet altını da 3.348 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.746 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişelerinin küresel piyasalarda risk algısını artırdığını belirterek, buna paralel dolar kurundaki artışın, yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi. Bugün ABD'de ADP istihdam raporu, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yüzde 1,56 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.