Akyurt Belediyesi 500 çiftçiye 450 ton tohum dağıttı - Haberler Ekonomi
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Akyurt Belediyesi 500 çiftçiye 450 ton tohum dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Akyurt Belediyesi 500 çiftçiye 450 ton tohum dağıttı

Akyurt Belediyesi, geçtiğimiz yıl yüzde 75 hibe ile çiftçilere dağıttığı Tosun Paşa arpa tohumunun ardından bu yıl dağıtımı genişleterek buğday tohumu da dağıttı.

Akyurt Belediyesi, geçtiğimiz yıl yüzde 75 hibe ile çiftçilere dağıttığı Tosun Paşa arpa tohumunun ardından bu yıl dağıtımı genişleterek buğday tohumu da dağıttı.

Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen dağıtım töreninde AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Ziraat Odası Başkanı, Tarım ve Orman İlçe Müdürü, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler yer aldı. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, dağıtım programında yaptığı konuşmada, "Akyurt her alanda büyüyüp gelişiyor. Tarımda da ciddi bir potansiyeli var. Geçtiğimiz yıl verimi oldukça yüksek

Tosun Paşa arpasını çiftçilerimizle buluşturduk. Bu yıl talep oldukça arttı. Daha fazla destek talebi bize ulaştı. Biz de kişi başına düşen miktarı yükselterek yanına buğday tohumu da ekledik. 500 çiftçimize 250 ton arpa ve 200 ton buğday tohumu dağıtımı yaptık. Bunun da maliyetinin yüzde 75'ini Akyurt Belediyesi olarak biz karşıladık. Tohumların bölgemizdeki iklime uygun ve verimi yüksek çeşitler olmasına özen gösterdik. İnşallah gelecek yıl bu yılı telafi eder. Allah bereketini artırsın, tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Lütfiye Selva Çam ise, "Akyurt Belediye Başkanımız her alanda ilçesi için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Tarımın önemini son zamanlarda daha da iyi anlıyoruz. Tohumu toprağa ekmekten daha önemlisi yerli tohumlarımızı korumaktır. Çiftçilerimize bu konuda da önemli işler düşüyor. Bizim de elimizin bereketli olduğunu söyleyelim. Bu tohumları toprakla buluşturmaya da gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Akyurtlu çiftçiler, yüzde 75 hibeli arpa ve buğday tohumu dağıtımından oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Çiftçiler, geçtiğimiz yıl aldıkları tohumdan çok daha fazla tohum almalarında öncü olan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'a teşekkürlerini ilettiler. - ANKARA

Akyurt Belediyesi 500 çiftçiye 450 ton tohum dağıttı

Akyurt Belediyesi 500 çiftçiye 450 ton tohum dağıttı

Akyurt Belediyesi 500 çiftçiye 450 ton tohum dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Akyurt Belediyesi 500 çiftçiye 450 ton tohum dağıttı - Haberler Ekonomi
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