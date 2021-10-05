Akaryakıt fiyatlarının eleştirildiği video sosyal medyaya damga vurdu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akaryakıt fiyatlarının eleştirildiği video sosyal medyaya damga vurdu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasına tepki göstermek için çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Videoda pompacı, 10 liralık yakıt almak isteyen sürücüye "Buna bu kadar" diyerek yakıtı sadece koklatıyor. Akaryakıt fiyatlarının eleştirildiği video, büyük yankı uyandırdı.

Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmüş durumda. Fahiş gıda fiyatları, yüksek faturalar ve akaryakıt fiyatları tepki çekmeye devam ediyor. Vatandaş artık çektiği videolarla içinde bulunduğu durumu ti'ye almaya başladı.

FİYATLAR TEPKİ ÇEKİYOR

Geçtiğimiz günlerde LPG oto gaza rekor bir zam geldi. 71 kuruşluk fiyat artışının ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 5.90 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise 7.76 liradan, motorinin litresi ise 7.30 liradan satılıyor. Akaryakıt fiyatlarının bu kadar yüksek olması vatandaşın tepkisini çekiyor.

POMPAYI KOKLATTI

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Akaryakıt almak için istasyona giden sürücü, 10 liralık yakıt istiyor. Pompacı ise sürücüye anahtarı geri verip depoya yakıt koymak yerine "Buna bu kadar" diyerek sürücüye pompayı koklatıyor. Benzin zamlarının eleştirildiği video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Akaryakıt fiyatlarının eleştirildiği video sosyal medyaya damga vurdu
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Akaryakıt fiyatlarının eleştirildiği video sosyal medyaya damga vurdu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 12:10:38. #1.17#