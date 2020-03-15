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Türkiye Futbol Federasyonu, Dilaver Mutlu, İstanbulspor, Spor

Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor maçının ardından

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu'nun açıklamaları İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı'nın açıklamaları İZMİR - TFF 1. Lig'in 28.

15.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:07
Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor maçının ardından

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu'nun açıklamaları

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı'nın açıklamaları İZMİR - TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, maçta 4 gol attıklarını hakemler tarafından 2'sinin gol olarak sayıldığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mutlu, mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını söyledi.

Futbolcularını kutlayan Mutlu, şunları kaydetti:

"Maçta 4 gol attık 2'si gol olarak verildi. Buraya gelmeden önce pozisyonları izleyerek geldim 2 golünde ofsaytla alakası yok gibi görüyor. Maçtan ancak bir puan alabildik. 3 puan alsaydık en azından üst sıralara tutunmak için oldukça avantajlı bir duruma gelecektik. Ama olmadı. Maçta iki kere geriye düşmemize rağmen, futbolcularımız skoru yakaladı. Atılan golleri hakem arkadaşlar vermeyince yapılacak bir şey kalmıyor. Hakem atamaları konusunda federasyonun biraz daha dikkat etmesi lazım diye düşünüyorum. Bundan sonrası içinde sıkıntı olmaz inşallah."

Bir gazetecinin "Yeni tip koronovirüsü (Kovid-19) nedeniyle ligler Türkiye'de de Avrupa'daki gibi tatil edilmeli mi? sorusuna Mutlu,"Bu hafta bu konu ile ilgili bir toplantı varmış. Orada herhalde tatil edilir diye düşünüyorum. Benim şahsi fikrim tüm dünyada ligler duruyorsa biz de durması lazım." şeklinde konuştu.

"Buradan galip dönebilirdik ama olmadı"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı da takımının son dakikada yediği gol nedeniyle maçı berabere bitirmek zorunda kaldığını söyledi.

Maçta iki kere öne geçmelerine rağmen bu avantajı koruyamadıklarını vurgulayan Çıkırıkçı, "2 takımda çok iyi mücadele etti. Buradan galip dönebilirdik ama olmadı. Artık önümüze bakacağız. İyi çalışacağız. İnşallah önümüzdeki haftalarda galip geliriz." ifadelerini kullandı.

Çıkırıkçı, Türkiye'de de yeni tip koronovirüsü (Kovid-19) nedeniyle liglerin nisan ayının başına kadar tatil olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor maçının ardından

Kaynak: AA

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Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor maçının ardından

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