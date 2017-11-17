Ekinci, Osmanlı Mahallesi Sakinleri ile Bir Araya Geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçe genelinde sürdürdüğü mahalle gezileri kapsamında Osmanlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Osmanlı Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle muhtarı ve vatandaşların yoğun katılımının olduğu istişarede mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları aktaran Ekinci, mahalle sakinlerinden gelen taleplerin çözümü için de ilgililere talimat verdi. Osmanlı mahalle sakinleri ve Mahalle Muhtarı Salih Çiftçili, mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti. Gece gündüz vatandaşlarla bir arada olduklarını ve gelen talepleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Gündüz başka yerde gece başka bir yerde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Gündüz de Doğukesmekaya mahallesindeydik. Mümkün mertebe insanlarımızın sesini dinlemeye taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Osmanlı mahallemizle ilgili yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar var. Gençlerle ilgili Ak Evler Spor Salonlarından birini de bu mahallemizde hayata geçirdik. İnşallah gençlerimiz burada sportif faaliyetlerin yanında değerler eğitimi de alacaklardır. Yine mahalle ile ilgili tapu çalışması devam ediyor. Bu konuyla alakalı almış olduğumuz mesafe sevindirici. İnşallah bu konuda da en kısa zamanda çözüm üretmiş olacağız. Malumunuz Eyyübiye 400 bin nüfusa sahip bir ilçe. Ama maalesef yıllardır ihmal edilmiş durumda. 21. Yüzyılda bizler halen kilitli parke yapıyoruz. Yine yüksek gerilimle ilgili çalışma yürütüyoruz. Yine bir park çalışmamız var. Muhtar ofisimizi de faaliyete geçti. Yine mahallenin adı ile anılan Osmanlı Gençlik külliyesi çalışmamız devam ediyor. Yine 2000 kişilik bir düğün salonu çalışmamız da var. Büyükşehir belediyemizin Osmanlı parkı ile hemen aşağı kısmında Eyyübiye Belediyemizin parkı da faaliyete girdi. Bizler imkanlar ölçüsünde sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Sürekli sizin aranızda olup taleplerinizi dinleyip onları da yetine getirmeye devam edeceğiz" dedi.



Osmanlı Mahalle Muhtarı Salih Çiftçili ise mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye vatandaşlar adına teşekkür etti. - ŞANLIURFA