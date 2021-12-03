Ekim 2021 enflasyon oranı kaçtı? 5 aylık enflasyon ne kadar oldu? 2021 yılı aylık enflasyon oranları

Ekim 2021 enflasyon oranı kaçtı? 5 aylık enflasyon ne kadar oldu? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. TÜİK, kasım ayı yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 21,31 olduğunu açıkladı. Ekimde oran yüzde 19,89 olmuştu. ENAG'ın hesapladığı enflasyon ise yüzde 58,65 oldu.

EKİM 2021 ENFLASYON ORANI KAÇTI?

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. TÜİK verilerine göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

5 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜİK; asgari ücretliler, emekli ve memurların maaş zamlarına doğrudan etki edecek enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında TÜFE yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31'e yükseldi. Böylece yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Yıllık en düşük artış %5,77 ile haber leşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,33 ile giyim ve ayakkabı ve %13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,90 ile lokanta ve oteller, %27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,14 ile ev eşyası oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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