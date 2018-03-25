Konya'nın Ereğli ilçesinde süt bankacılığı modeliyle üyelerinden topladığı parayı ödeyemediği iddia edilen EK-TA şirketinde, yönetim değişti.

Alınan bilgiye göre, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde 2007'de kurulan EK-TA şirketinde üyelerinin parasını ödeyemediği iddiasıyla olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Toplanan genel kurulda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ersin Akdoğan getirildi.

Akdoğan, yaptığı konuşmada, şirketi ayağa kaldırmak için yola çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt dışı bağlantılı bir şirketimiz var. Buradan çiftliğimize finans kaynağı sağlayarak banka borçlarının kapatılması ve damızlık sığır yetiştiricileri birliğinden hayvan alımı yaparak süt üretimine geçmeyi planlıyoruz. Üyelerden 5 yıl zaman istiyorum. İnşallah bu süre içerisinde en iyi noktada olacağız. Bu insanların emekleri feda edilemez. Hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. Sizlerden artık katkı payı adı altında ücret talep edilmeyecek."

Öte yandan genel kurulda bazı üyeler, yönetime tepki gösterdi ve şirkete kayyum atanmasını istedi.