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Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var

Mersin'de üretimi iyiden iyiye artan tropikal ejder meyvesi, Arap ülkelerinden yoğun talep görüyor. Özellikle lüks otellerin satın aldığı meyvenin kilosu 25 TL'den kapış kapış satılıyor.

Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var
20.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:21

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen ve ejder meyvesi olarak bilinen tropikal pitaya meyvesi, Arap ülkelerinden yoğun talep görüyor. Meyvenin kilosu 25 TL'den alıcı buluyor.

Silifke'nin Narlukuyu Mahallesi'nde ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan Kubilay Öztürk, meyveyi uzun süre araştırdığını, ürünün kolay yetiştirilmesi ve pazar sıkıntısının olmaması nedeniyle üretim yaptığını belirtti. Silifke'nin isminin, limondan sonra ejder meyvesi ile anılmasını umut ettiğini söyleyen Öztürk, 2 ay sonra ürün hasadına başlayacaklarını dile getirdi. Öztürk, ejder meyvesinin diğer sera ürünlerine göre daha zahmetsiz yetiştirildiğine dikkat çekerek, emeğinin az ama getirisinin yüksek olduğunu anlattı.

Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var

"LÜKS OTELLER SATIN ALIYOR"

Meyvenin güzel görüntüsü ve lezzeti sayesinde pek çok kesimin ilgisini çektiğini vurgulayan Öztürk, "Arap ülkeleri pitayayı lüks otellerinde kullanmak üzere satın alıyor. Ürün olgunlaştıkça hasat edip kilosunu 25 TL'den gönderiyoruz. Örtü altında yetiştirdiğimiz bu meyvenin çiçekten çıkan otları bile zayıflama ve gençleştirme alanlarında kullanılıyormuş. Bu nedenle kaktüsgillerden olan bu ürün sağlık konusunda da aranan bir meyve. Kolon kanserine iyi geldiği belirtiliyor, bu yönde talepler de oluyor zaman zaman. Kivi, ananas ve muz karışımı bir aroması var. Oldukça lezzetli."

Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var

HAVA SICAKLIĞI NEDENİYLE SABAH HASAT EDİLİYOR

3 dönüm olarak örtü altında yetiştirdiği meyvenin tek zor yanının hava sıcaklığı olduğunu belirten Öztürk, bu nedenle sabahın erken saatlerinde hasadının yapıldığını kaydetti. Üreticilere de seslenen Öztürk, ejder meyvesi hakkında öğrenmek istedikleri her türlü bilgiyi verebileceğini ve bu meyvenin daha çok üretilmesi için kendisinin de elinden geleni yapmayı istediğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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