Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'i öve öve bitiremedi: O bir futbol yıldızı - Haberler Spor
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Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'i öve öve bitiremedi: O bir futbol yıldızı

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Eintracht Frankfurt'ta kaleci Kevin Trapp zorlu mücadele öncesinde basın toplantısında konuştu. Mesut Özil'e övgüler yağdıran Alman kaleci, "O bir futbol yıldızı. Çok tanınmış. Almanya Milli Takımı'nda ve oynadığı takımlarda çok iyi performans sergiledi. Milli takımla dünya şampiyonu oldu. Bunda büyük payı vardı. Kariyerinde çok şey başardı" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde açılışı Eintracht Frankfurt maçıyla yapıyor. Yarın saat 22.00'de Deutsche Bank Park'ta oynanacak maç öncesi Alman ekibinin kalecisi Kevin Trapp basın mensuplarının karşısına çıktı.

"MESUT'UN KALİTESİNDEN VE YETENEĞİNDEN PEK BİR ŞEY KAYBETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusu Mesut Özil'den övgüyle bahseden Alman eldiven, "Kendini Fenerbahçe'de iyi hissettiğini varsayıyorum. Bu adımı attı. Bunun için sebepleri olmuştur kesinlikle. O bir futbol yıldızı. Çok tanınmış. Almanya Milli Takımı'nda ve oynadığı takımlarda çok iyi performans sergiledi. Milli takımla dünya şampiyonu oldu. Bunda büyük payı vardı. Kariyerinde çok şey başardı. Çok kimsenin takip ettiği bir futbolcu. En iyilerle, büyük takımlarla rekabet edeceğimize seviniyoruz" diye konuştu. Mesut Özil'in kaliteli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Trapp, "Mesut'un yeteneğinden ve kalitesinden pek bir şey kaybettiğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK TECRÜBELİ FUTBOLCULARI VAR"

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Mesut Özil, Jose Sosa, Enner Valencia, Mergim Berisha ve Max Meyer gibi futbolcuların yanı sıra Türk Milli Takımı oyuncularının forma giydiğine işaret eden Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, "Fenerbahçe'nin çok tecrübeli futbolcuları var" ifadesini kullandı.

Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'i öve öve bitiremedi: O bir futbol yıldızı
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Haber: Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'i öve öve bitiremedi: O bir futbol yıldızı - Haberler Spor
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