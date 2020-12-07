Eibar - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Eibar - Valencia maçı şifresiz mi?
07.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:35
İspanya La Liga maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Eibar - Valencia maçı oynanacak. Peki Eibar - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor?
Merakla beklenen Eibar - Valencia maçı bu akşam oynanıyor. Peki Eibar - Valencia hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz ve şifresiz mi olacak? Eibar - Valencia ne zaman, saat kaçta başlıyor?
EİBAR - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Eibar - Valencia maçı 7 Aralık Pazartesi bu akşam 23:00 'da başlayacaktır.
EİBAR - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
Eibar - Valencia maçı Spor Smart , D-Smart 77, CBC Sport , Azerspace 46E kanallarında yayınlanacaktır.
EİBAR - VALENCİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Municipal de Ipurua Stadyumu, Eibar'da oynanacak.