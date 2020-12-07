Eibar - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Eibar - Valencia maçı şifresiz mi?
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Eibar - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Eibar - Valencia maçı şifresiz mi?

07.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:35
Eibar - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Eibar - Valencia maçı şifresiz mi?

İspanya La Liga maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Eibar - Valencia maçı oynanacak. Peki Eibar - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor?

Merakla beklenen Eibar - Valencia maçı bu akşam oynanıyor. Peki Eibar - Valencia hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz ve şifresiz mi olacak? Eibar - Valencia ne zaman, saat kaçta başlıyor?

EİBAR - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Eibar - Valencia maçı 7 Aralık Pazartesi bu akşam 23:00 'da başlayacaktır.

EİBAR - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Eibar - Valencia maçı Spor Smart , D-Smart 77, CBC Sport , Azerspace 46E kanallarında yayınlanacaktır.

EİBAR - VALENCİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Municipal de Ipurua Stadyumu, Eibar'da oynanacak.

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