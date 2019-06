EİB'den ihracatçılara 4 yeni dijital hizmet

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) dijital ortamda 4 yeni hizmeti ihracatçıların kullanımına açtı.

Birlik binasında dijital hizmetlerin tanıtımında konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birliğin 2 yıl önce internet sayfasına "online chat" sistemi kurduğunu, ardından da mobil uygulamasıyla dijital hizmetlere başladığını söyledi.

Eskinazi, yeni devreye aldıkları "EİB Kolay" uygulamasıyla her üyenin kendi ihracat rakamlarını, ülke ve mal grubu bazında rakamları ve devlet yardımları da dahil olmak üzere tüm dosya ve başvurularını görebileceğini, "ihracat performans belgesi" ile "üyelik belgesi" gibi belgelerin de e-imzalı olarak online ortamda alınabileceğini bildirdi.

Eğitim faaliyetleri için de "EİB Kampüs" isimli internet sitesini devreye aldıklarına işaret eden Eskinazi, üyelerinin internet ortamı üzerinden düzenlenen eğitimlere katılarak sertifika alabileceklerini kaydetti.

Deniz yolunu kullanan ihracatçılar için de rota bazlı taşıma süresi hesaplama ve konteyner takip sistemi geliştirdiklerini dile getiren Eskinazi, "Bu sayede üyelerimiz kendileri için en uygun sürede ve ücrette taşımayı yapacak, konteynerin kat ettiği her mesafeden e-posta yoluyla bilgi sahibi olacaklar." dedi.

Eskinazi, EİB üyelerine yönelik devreye aldıkları son hizmetin ise dış ticaretle ilgili her konuda pratik bilgilerin yer aldığı "EİB blog" olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA