EIA: ABD petro stokları bir haftada 7.9 milyon varil arttı ABD Enersi Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) verilerine göre, ABD genelinde petrol stokları 22 Mayıs'ta biten haftada 7.9 milyon varil artışla 534.4 milyon varile yakseldi.

ABD Enersi Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) verilerine göre, ABD genelinde petrol stokları 22 Mayıs'ta biten haftada 7.9 milyon varil artışla 534.4 milyon varile yakseldi.

Bunun yanında, ABD'nin petrol ithalatı da aynı dönemde, günde ortalama 2.0 milyon varil artışla, günde ortalama 7.2 milyon varile yükseldi. EIA raporuna göre, aynı dönemde ABD genelindeki benzin üretimi de günde ortalama 7.2 milyon varil olarak hesaplandı.

Raporu göre, petrol rafinerilerine günlük hampetrol girişi de, bir önceki haftaya göre günde ortalama 87,000 varil artışla günde ortalama 13 milyon varil düzeyine yükseldi.EIA raporunda, ABD'deki petrol rafinerilerinin ortalama yüzde 71.3 kapasiteyle çalıştıkları da belirtildi.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre de, aynı dönemde ABD petrol stoklarındaki artış 8.73 milyon varili buldu.

Kaynak: DHA