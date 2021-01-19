Son dakika: Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı kadına, ilk müdahaleyi başhekim yaptı
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Son dakika: Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı kadına, ilk müdahaleyi başhekim yaptı

19.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:33
Son dakika: Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı kadına, ilk müdahaleyi başhekim yaptı

Son dakika haberine göre BURSA'nın İznik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet çarpan Emine Sargın'a (52) ilk müdahaleyi tesadüfen kaza yerinden geçen Devlet Hastanesi Başhekimi Aybars Alemdaroğlu yaptı.

BURSA'nın İznik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet çarpan Emine Sargın'a (52) ilk müdahaleyi tesadüfen kaza yerinden geçen Devlet Hastanesi Başhekimi Aybars Alemdaroğlu yaptı. 

Kaza, saat 14.00 sıralarında, İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Emine Sargın'a ehliyetsiz sürücü Hayri U.'nun (17) idaresindeki 16 ZU 144 plakalı kamyonet, çarptı. Başından yaralanan Sargın'a ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen İznik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aybars Alemdaroğlu, yaptı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sargın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ehliyetsiz sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika: Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı kadına, ilk müdahaleyi başhekim yaptı
Son dakika: Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı kadına, ilk müdahaleyi başhekim yaptı
Son dakika: Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı kadına, ilk müdahaleyi başhekim yaptı
Son dakika: Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı kadına, ilk müdahaleyi başhekim yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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