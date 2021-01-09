Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu
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Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu

09.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:14
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde 81 ilde gerçekleştirilen egzoz emisyon ölçümlerinin ücretleri ve ölçüm yaptırmayanlar ile emisyon değerleri standartların üzerinde olan araçların sahiplerine uygulanan ceza rakamları yenilendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde 81 ilde gerçekleştirilen egzoz emisyon ölçümlerinin ücretleri ve ölçüm yaptırmayanlar ile emisyon değerleri standartların üzerinde olan araçların sahiplerine uygulanan ceza rakamları yenilendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu kirlilik, kentsel hava kirliliğinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Egzoz emisyon ölçümü bulunmayan ve standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıtlar, insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor.

Egzoz gazındaki kirletici maddeler insanlarda akciğer, kalp ve solunum yolu hastalıklarına neden olurken, alerji hastaları, yaşlılar ve çocuklar en büyük risk grubunda bulunuyor.

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının yol açtığı kirlilik, hayvan, bitki ve cansız varlıklar üzerinde de olumsuz etki yaratıyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 24 milyon 64 bin 532 araç bulunuyor. Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde 81 ilde yer alan istasyonlarda yapılıyor.

Geçen yıl 9 milyon 371 bin 637 aracın egzoz emisyon ölçümü yapıldı

Bakanlık bu kapsamda geçen yıl ülke genelinde 9 milyon 371 bin 637 aracın egzoz emisyon ölçümünü gerçekleştirdi.

Ölçüm yaptırmayanlara ve emisyon değerleri standartların üzerinde olan araçların sahiplerine ise para cezası uygulanıyor.

Bakanlık, geçen yıl egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan veya standartlara aykırı emisyona yol açan motorlu taşıtların sahiplerine toplam 4 milyon 808 bin 726 lira idari ceza verdi.

En çok ceza Ankara, Hatay, Adıyaman, Uşak ve Niğde'de kesildi.

Egzoz emisyon ölçüm ücreti 90 lira oldu

Yeni yılla egzoz emisyon ölçüm ücretleri arttı. Geçen yıl yapılan her ölçümden 80 lira alınırken, bu sene ücret 90 lira olarak uygulanacak.

Ayrıca yeni yılla 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan ya da ölçümlerde emisyon değerleri standartlardan yüksek çıkan araçların sahiplerine uygulanacak ceza miktarı artırıldı.

Bu kapsamda, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine uygulanan 1895 liralık idari ceza 2 bin 67, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıtların sahipleri için kesilen 3 bin 791 liralık ceza da 4 bin 136 lira olarak belirlendi.

Belirlenen usul ve esaslara aykırı ölçüm yapan istasyonlara 8 bin 272, yetki belgesi olmadan ölçüm yapan, sahte belge düzenleyenlere de 16 bin 547 lira ceza kesilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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