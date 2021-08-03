EGOD'dan Özgener'e ziyaret:

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EGOD kurucularından olan İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ı ziyaret etti.

EGOD ile Ekonomi Üniversitesi'nden işbirliği

Ziyarette sektörün ihtiyaç duyduğunu servis ve satış konusundaki nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için İzmir Ekonomi Üniversitesi ile işbirliği ve ortak projeler hazırlama kararı alındı.

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun öncülüğündeki EGOD heyeti, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e nezaket ziyaretinde bulundu. Otomotiv sektöründen gelen İZTO Başkanı Özgener ve EGOD kurucularından olan İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın, hem EGOD hem de sektör için büyük şans olduğunu söyleyen EGOD Başkanı Torun, "Sektör olarak temel eksiğimiz nitelikli iş gücü. Özellikle satış ve servis konusunda eleman sıkıntısı çekiyoruz. Bu konuda İzmir Ekonomi Üniversitesi ile işbirliği yaparak bu alandaki açığı kapayabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Ekonomi Üniversitesi EGOD işbirliği

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise EGOD'un otomotiv sektörü açısından son derece önemli bir STK olduğunu ifade ederek, "Sektörün nabzını tutmak adına EGOD önemli bir misyon üstleniyor. Ziyaretlerinden dolayı memnun oldum, sektörün sorunlarını konuştuk. Sektörün temel problemi olan nitelikli iş gücü konusunda İzmir Ekonomi Üniversitesi ile EGOD'u bir proje çerçevesinde buluşturmaya karar verdik. Akademi ile sektörün işbirliği son derece önemli ve değerli" diye konuştu.

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise EGOD'un çok önemli sorumlulukları olduğunu hatırlatarak, "Sektörün sorunlarının çözümünde ellerini taşın altına koyan EGOD'u kutluyorum. Bir otomotivci olarak nitelikli personel sorununu bende kendi firmamda yaşıyorum. Bu konuda Ekonomi Üniversitesi ile EGOD beraber bir proje üretebilirlerse sektör açısından çok faydalı olur" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler