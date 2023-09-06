YKS'ye girerek derece elde eden Adıyamanlı depremzede öğrencilere para ödülü

Yks'ye girerek derece elde eden Adıyamanlı depremzede öğrencilere Sincan Belediyesi tarafından para ödülü verildi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sonrası Ankara'nın Sincan Belediyesi tarafından Adıyaman'a kurulan ve konteyner kentte yaşamlarını sürdürmeye çalışan depremzede öğrenciler, YKS'ye girmişti.

YKS'de derece elde eden ve üniversiteyi kazanan Sincan Konteyner Kentte kalan 137 öğrenci için Sincan Belediyesi tarafından ödül töreni hazırlandı. Sincan Belediyesi üniversiteye gidecek olan 137 depremzede öğrenci için toplam 1 milyon 835 bin TL para ödülü dağıttı.

Özel bir düğün salonu bahçesinde düzenlenen ödül törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Burada konuşan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ve AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, Sincan Belediyesinin ilk günden bu yana deprem bölgesi Adıyaman'a verdiği desteklerden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirerek öğrencilere başarılar dileyip Sincan Belediyesine de teşekkür etti.

Depremin ilk günlerinden bu yana Adıyaman'ın yaralarını sarmak için burada olduklarını ve her türlü desteği sağladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sizler umut oldunuz, sadece gençlere rol model olarak kalmadınız tüm Türkiye'ye umut oldunuz. 6 Şubattan sonra belki kalacak yer bulamadınız, giyecek kıyafet bulamadınız belki de yiyecek bir ekmek bulamadığınız zamanlar oldu ve sizler bu şartlarda üstün bir başarı gösterdiniz. Hangi kelimelerle, hangi sözlerle tebrik edilir bilemiyorum ama sizleri alkışlıyorum. Adıyaman bizim için vatan oldu belirli bir süre buradan gidince hemen özlüyorum. Ben sizleri tebrik ediyorum, her daim sizlere destek vermek için buradayız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yemek ikramında bulunuldu. - ADIYAMAN