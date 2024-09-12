VGM BURS BAŞVURUSU: 2024- 25 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman yapılacak? Başvuru ekranı (https://www.vgm.gov.tr/)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları, her yıl belirli tarihlerde açılmaktadır ve hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs imkânı sunuyor. Öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan burslar için başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

VGM BURS BAŞVURUSU

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024- 2025 eğitim- öğretim yılı için henüz burs başvuru takvimi paylaşılmadı.

ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ortaöğretim burs başvuru tarihleri net olmamakla birlikte, genellikle Eylül ayı ortasında başlar ve Ekim ayının başına kadar devam eder.

2024-25 YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri net olmamakla birlikte, Ekim ayının başlarında başlar ve Kasım ayının başına kadar sürer.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024- 2025 VGM Burs ücretleri henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer vereceğiz.

VGM BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

VGM burs başvuruları, resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılıyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Başvuru yapacak öğrencilerin, başvuru koşullarını ve belgelerini hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlaması gerekmektedir. Burs sonuçları ise başvuru süreci tamamlandıktan sonra yine VGM tarafından açıklanıyor.