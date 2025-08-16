Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL'ye matematik kitabı satıyorlar

Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL'ye matematik kitabı satıyorlar
Güncelleme:
İstanbul'da bir özel okulun 5. sınıf öğrencileri için hazırladığı kırtasiye ve kitap listesinde matematik kitabı 43 bin TL, resim defteri 1.700 TL gibi fahiş fiyatlar yer aldı. 120 bin TL'lik sepet, velilerin tepkisi üzerine 79 bin TL'ye düşürüldü. Eğitim uzmanları, MEB'in kitapları ücretsiz verdiğini ve okullarda kitap satışının yasal olmadığını hatırlattı.

İstanbul'da bir özel okulun 5. sınıf öğrencileri için hazırladığı kırtasiye ve kitap listesi, dudak uçuklatan fiyatlarıyla gündem oldu. NTV'nin haberine göre, listede yer alan bir matematik kitabı 43 bin TL, Türkçe kitabı 4 bin TL, din kültürü kitabı 3 bin TL, resim defteri ise 1.700 TL olarak fiyatlandırıldı. Matematik kitabının fiyatı ise "48 bin TL'den indirimli 43 bin TL" olarak listede yer aldı.

TEPKİ GELİNCE YENİDEN DÜZENLEDİLER

Toplamda yaklaşık 120 bin TL'ye ulaşan alışveriş sepeti, velilerin yoğun tepkisi üzerine yeniden düzenlendi. Okul yönetimi, durumu "yanlış anlaşılma" olarak değerlendirerek aynı ürünleri bu kez yaklaşık 79 bin TL'ye sattı.

KİTAP SATIŞI YASAL DEĞİL

Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarını ücretsiz sağladığını hatırlatarak okullarda kitap satışının yasal olmadığını vurguladı. Kösegil, bazı özel okulların fiyat sınırlarını aşmamak için yemek, servis ve ek materyaller üzerinden velilere yüksek bedeller yansıttığını belirtti.

YILLIK MALİYET 1 MİLYON TL

Söz konusu okulda 5. sınıf öğrencilerinin yalnızca kitap, kırtasiye ve kıyafet harcamaları dışında yıllık eğitim maliyetinin ortalama 1 milyon TL'yi bulduğu ifade edildi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
500

Yorumlar (1)

Burhan Korkmaz:

özel okular tam bir ticarethane merkezine dönüşmüş şişirilmiş notlar dışında hiçbir işe yaramıyorlar derhal kapatılmalı bence...boşuna masraf o kadar para ödüyor veliler ama boşuna....

