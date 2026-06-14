Haberler

Manisa CBÜ öğrencileri milli maçı hep birlikte izledi

Manisa CBÜ öğrencileri milli maçı hep birlikte izledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya maçını dev ekranda izleyerek birlik ve beraberlik ruhuyla coşkulu anlar yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımının Avusturalya karşılaşmasını, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri hep birlikte dev ekrandan izledi.

Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen katılımcılar, milli takımın Dünya Kupası heyecanını tek yürek olarak yaşadı. Üniversite tarafından öğrenciler için sıcak çay ve taze simit ikram edilirken, karşılaşma boyunca tribün atmosferini aratmayan coşkulu anlar yaşandı. Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerle birlikte maçı izleyerek milli takımımıza destek verirken etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, "FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanını öğrencilerimizle birlikte yaşamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. A Milli Futbol Takımımızın uluslararası arenadaki mücadelesi, milletçe ortak sevinç ve heyecanlarımızı paylaşmamıza vesile oluyor. Üniversite olarak öğrencilerimizin sosyal yaşamlarına katkı sunan ve birlik beraberlik duygularını güçlendiren etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle A Milli Takımımıza turnuva boyunca başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe tezahüratlarla destek olan öğrenciler, birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı

4 kişiyi öldürdü! Uzman çavuşun aile katliamıyla ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk

Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Bizim ülkemizde...
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Spor Yorumcusundan Montella'ya sert eleştiri!

Spor Yorumcusundan Montella'ya sert eleştiri!
Antalya'daki aile faciasında kahreden detaylar! Geriye 3 çocuk kaldı

Antalya'daki aile faciasında kahreden detaylar! Geriye 3 çocuk kaldı
Prof. Dr. Mustafa Kasım: Avrupa'dan 5 yıldız alan tek üniversiteyiz

Prof. Dr. Mustafa Kasım: Avrupa'dan 5 yıldız alan tek üniversiteyiz
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor

Müjdeli haber geldi, güzel oyuncu sevinçten havalara uçtu!
Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik