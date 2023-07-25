Üniversite Tercihinde Eskişehir Platformu

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) tarafından oluşturulan "Tercihim Eskişehir" adlı çevrim içi platformda, aday öğrencilere kentin yanı sıra üniversite olanakları hakkında bilgi verilecek.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, platformun Anadolu Üniversitesi Konukevi'ndeki tanıtımında, Eskişehir'in üç güzide üniversitesi olarak öğrenci adaylarının doğru bölüm ve meslek seçiminde bulunması adına bu yıl da "Tercihim Eskişehir" platformuyla öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Eskişehir'i tercih etmiş mezun ve öğrencilerin kazanımlarını, tecrübelerini, duygu ve düşüncelerini yansıtacağı program hazırladıklarını ifade eden Erdal, şöyle konuştu:

"Ülkemizin üç önemli üniversitesi ile başlattığımız Tercihim Eskişehir platformuyla bütün aday öğrencilere okumak istedikleri bölümlerin Eskişehir'de olduğunu, Eskişehir'in öğrencilik hayatı için en uygun şehirlerden biri olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu süreçteki en önemli husus doğru, güncel ve nitelikli bilgiye ulaşmak. Öğrencilere hitap eden ve onların yararını gözeten platformlar sağlamak bizlerin görevi. Bu bağlamda Tercihim Eskişehir platformu tüm içerikleriyle, öğrencilerimize zaman ve mekan sınırı olmadan rahatlıkla bilgiye ulaşabilecekleri bir ortam sağlıyor. Platformda aday öğrencilerimiz cevabını aradıkları sorulara doğru ve özenli yanıtlar bulacak. Adaylarımız, bu platform ile Eskişehir'deki üç üniversite tarafından sunulan programları tüm yönleriyle öğrenme şansı edinecek. Tercihim Eskişehir platformuyla öğrencilerimiz hem Eskişehir'i tanıyacaklar hem de okumak istedikleri bölümü hocalarından, mezunlarından ve öğrencilerinden dinleyecekler."

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak da "Tercihim Eskişehir" platformuyla kenti tercih etmeyi düşünen öğrenci adaylarına sundukları imkanlar konusunda rehberlik etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Eskişehir'de uluslararası nitelikte yüksek öğretim ortamının olduğuna değinen Çolak, şunları kaydetti:

"Şehrin öğrencilere tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılama imkanı sunması buranın tercih edilmesindeki temel etkenlerdir. Yetkin akademik kadrolarıyla eğitim-öğretim ve bilimde kaliteyi yakalamış olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin oluşturduğu Eskişehir yükseköğretimi, yarım asırdan uzun tecrübesiyle gençlerimize iyi bir üniversite eğitimi ve parlak bir gelecek vadetmektedir. Başarılarıyla gurur duyduğumuz her üç üniversitemiz de standartlarını kamu-üniversite-sanayi işbirliklerinin getirdiği imkanlar ve gelişen uluslararasılaşmayla desteklemektedir."

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ise Eskişehir'in sahip olduğu üç üniversitesiyle sosyal ve kültürel gelişime olanak sağlayan ve yaşayan bir şehir olduğunun altını çizdi.

Kentin üniversite-sanayi iş birlikleri kapsamında dolu bir öğrencilik hayatı ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları da sağladığına değinen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayinden otomotive, tekstilden ambalaj sanayine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan, ulusal ve uluslararası ölçekte çıktı üreten önemli endüstriyel yatırımlar da Eskişehir'de öğrenci olmanın ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu noktada özellikle vurgulamamız gereken konu ise Eskişehir'in tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve kent insanının, dayanışma kültürü ve güçlü bağlarıyla kent için hareket etme kararlılığıdır. Bu kararlılık Eskişehir'i yaşayan bir kent yaparken, kentin incisi 3 üniversitesiyle de bilim, teknoloji ve inovasyon üssü olmasının önünü açmaktadır."