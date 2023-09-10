Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'nde Göksel coşkusu

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'nin ikinci gününde Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Göksel, on binlerce kişinin önünde şarkılarını söyledi. Ayrıca festivalde çeşitli yarışmalar düzenlendi ve ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'nin ikinci günü dolu dolu geçti. Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Göksel, sevilen şarkılarını on binlerce kişinin önünde söyledi.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'nin ikinci günü dolu dolu geçti. Çeşitli yarışmalar düzenlenen festivalin ikinci gününde sahne alan Türk Pop müziğin efsanelerinden Göksel, sevilen şarkılarını on binlerce kişinin önünde söyledi.

"YARIŞMALARDA HEM EĞLENCELİ HEM DE HEYECANLI DAKİKALAR YAŞANDI"

Gemlik Zeytini Festivali'nde düzenlenen çeşitli yarışmalara katılan vatandaşlar kıyasıya yarıştı. İlk yarışma erkekler arasında bulaşık yıkama yarışması oldu. Beş dakika içerisinde bulaşıkları en temiz hale getirmeye çalışan yarışmacılar, yine jüri üyesi olan ev kadınları tarafından değerlendirildi. Bulaşıkları en temiz yıkayan Güven Üst, ödülün sahibi oldu.

İkinci yarışma ise, en çok zeytin yeme yarışmasıydı; 1 dakikalık süre içerisinde en çok zeytini yiyen İhsan Sarıca yarışmada birinci oldu.

Son yarışma ise zeytinyağlı yemek yarışmasıydı. Bursa Gastronomi Derneği Başkanı Emre İdrisoğlu, Uzay Pastaneleri Üretim Müdürü Ali Muslu, Bursa Aşcılar Derneği Başkanı Necmettin Baştürk, Bursa Aşcılar Derneği Şef Ustası Tarık Kahraman ve Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır tarafından değerlendirilen birbirinden değerli yemekler arasında Melike Odabaşı'nın yaptığı zeytinyağlı yemek birinci oldu.

Festivalin ikinci gününün kapanışı ise pop müziğin usta ismi Göksel tarafından yapıldı. Birbirinden güzel şarkılarını Gemliklilerle buluşturan Göksel'e Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Borusan Kampüs Koordinatörü Serdar Özkaleli tarafından zeytin fidanı hediye edildi. Başkan Sertaslan, katkılarından dolayı Borusan'a teşekkür etti.