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Tunceli'de 18 okulda denetimde 18 servis ve 3 kantin işletmesine yaptırım uygulandı

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Tunceli'de 18 okulda denetimde 18 servis ve 3 kantin işletmesine yaptırım uygulandı
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Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 18 okulda 30 servis ve 15 kantinde 490 ürünü denetledi. Daha önce iki kez uyarılan 18 servis ile 3 kantin işletmesine idari yaptırım uygulandı.

Tunceli'de 18 okulda yapılan denetimlerde 30 servis ve 15 kantinde 490 ürün kontrol edildi. Mevzuata aykırılığı sürdüren işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ile velilerin ekonomik menfaatlerini korumaya yönelik okul kantini ve servis denetimlerini sürdürüyor. Kent genelinde 18 okulda gerçekleştirilen denetimlerde, 30 okul servisi ile 15 okul kantininde toplam 490 ürün kontrol edildi. Kantinlerde fiyat etiketi, ücret tarifesi, kasa-etiket uyumu ve ürün fiyatları incelenirken, okul servislerinde ise belirlenen ücret tarifelerine uygunluk denetlendi. Denetimlerde daha önce iki kez uyarılan ve üçüncü kontrolde de mevzuata aykırılıkları devam ettiği belirlenen 18 servis işletmecisi ile 3 kantin işletmesine idari yaptırım uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunması ve velilerin ekonomik açıdan mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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