Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Enerjisa işbirliğiyle basketbol kursu açıldı
Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Enerjisa Enerji Üretim işbirliğiyle açılan basketbol kursunda 50 öğrenci eğitim aldı. Kurs sonunda dereceye giren öğrencilere basketbol ekipmanı ve top hediye edildi.
Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Enerjisa Enerji Üretim işbirliğiyle açılan basketbol kursunda 50 öğrenci eğitim aldı.
Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda açılan kursta öğrencilere eğitim verildi.
Kurs bitiminde düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere basketbol ekipmanı ve top hediye edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdür Selim Yaşar Kalkan, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA / Eğitim